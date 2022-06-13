В Риге будет создан научно-развлекательный центр Futurimo Riga

Чтобы вызвать у детей интерес к инженерным наукам и желание связать свою будущую профессию с этой сферой, Рижский технический университет (РТУ) в сотрудничестве с Рижской думой создает образовательный центр инженерных и естественных наук для детей и семей.

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Во вторник, 14 июня, в 14:00 в атриуме Архитектурного факультета РТУ будет подписан договор о сотрудничестве по созданию этого центра.

Новый научно-развлекательный центр предложит детям и молодежи возможность узнать о технике в увлекательной и интерактивной форме, а образовательные учреждения смогут использовать помещения и оборудование центра для углубленного изучения конкретных предметов и лабораторных работ.

Научно-развлекательный центр будет расположен в Пардаугаве, на улице Межа, 6. Он будет предназначен как для детей дошкольного и школьного возраста, так и для их родителей и учителей. В центре будет несколько постоянных выставочных залов и регулярные сменные экспозиции.

Кроме того, в будущем центре планируется оборудовать помещения для творческих мастерских, в которых можно будет демонстрировать эксперименты, проводить научные шоу, занятия для детей всех возрастов по широкому кругу тем, обеспечить возможность познакомиться с инженерными науками через междисциплинарные мероприятия и тому подобное.

Сейчас в помещении идет ремонт и формируется экспозиция. РТУ также пригласит старших школьников принять участие в создании экспонатов.

Договор о сотрудничестве с Рижской думой будет заключен на пять лет. Муниципалитет планирует инвестировать 150 000 евро в финансирование создания центра, закупку экспонатов и формирование экспозиции.

Планируется, что новый научно-развлекательный центр откроет свои двери в начале следующего года.

В торжественной церемонии подписания договора о сотрудничестве примет участие руководство РТУ и Рижской дум