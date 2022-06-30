В Риге будет увеличено количество полицейских велопатрулей

В Риге с 1 июля увеличено количество велосипедных патрулей муниципальной полиции. Об этом агентству LETA сообщил главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

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Согласно наблюдениями полиции и отчетам жителей, в центре Риги водители по-прежнему часто нарушают правила остановки и стоянки - они паркуют свои автомобили на тротуарах, велодорожках, на стоянках для спецтранспорта и других непредназначенных для этого местах.

Поэтому будет увеличено количество велопатрулей в центре Риги с целью контроля именно этих нарушений.

Для контроля за нарушениями разработано несколько маршрутов патрулирования, которые в основном проходят в черте исторического центра, где чаще всего выявляются нарушения правил стоянки и остановки, например, на улице Чака, улице Бруниниеку и улице Лачплеша.

Основными задачами велопатрулей станет контроль водителей, паркующих свой транспорт на тротуарах и велосипедных дорожках, а также на стоянках транспортных средств доставки. В то же время стражи порядка будут следить за тем, чтобы почтовый транспорт и транспорт доставок соблюдал правила.