В Риге будут бастовать 6 тысяч учителей из 184 учебных заведений

Так как число участников забастовки различается в разных учреждениях и заявки на забастовку еще продолжаются, с 19 сентября учебный процесс в школах и детских садах будет обеспечиваться по мере возможностей. О том, будет ли проходить учебный процесс и каким образом, каждое учебное заведение сообщит родителям школьников отдельно.

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На данный момент заявки на участие в забастовке подали 87 из 101 общеобразовательной школы, где работает около 4 тысяч человек. 37 школ подали заявки на участие в забастовке сроком от одного до трех дней, в восьми школах забастовка может длиться неделю, а 42 школы не указали окончательный срок забастовки.

Точный способ обеспечить учебный процесс будет известен Департаменту образования, культуры и спорта Рижской думы после того, как директора всех учебных заведений отправят свои указы.

Среди детских садов Риги заявки на участие подали 97 из 146 учреждений с примерно 2300 сотрудников, а также семь школ, в которых есть дошкольные группы.

47 детских садов подали заявки на участие в забастовке сроком от одного до трех дней, 27 будут бастовать пять дней, а еще 30 не указали срок окончания забастовки. На данный момент известно, что 68 детских садов на время забастовки не будут обеспечивать учебный процесс, а в 33 детских садах его обеспечат частично.

Учитывая информацию о педагогах, планирующих бастовать и длительность забастовки, руководители учебных заведений решат, как можно организовать учебный процесс с теми педагогами, которые не бастуют, и подготовят информативное письмо родителям детей.

Дальнейшее информирование родителей будет проходить в э-журналах, на сайтах школ или через ответственный персонал, которому родители могут звонить и задавать вопросы.

В случае, если все сотрудники учебного заведения решат продолжить работу и не будут участвовать в забастовке, руководитель школы также должен будет сообщить об этом родителям. Если в забастовке примут участие все педагоги заведения, учебный процесс не состоится.

Рижское самоуправление напоминает, что любой работник учебного заведения имеет право участвовать в забастовке, поэтому призывает с пониманием отнестись к ожидаемым изменениям в учебном процессе.

По предварительным данным, с понедельника бессрочную забастовку начнет 23 601 работник образования из 815 образовательных учреждений, начиная с детских садов и заканчивая вузами.

