В Риге будут организованы лагеря для латвийских и украинских детей
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Рижское самоуправление объявило конкурс на организацию лагерей для украинских и латвийских детей, сообщили агентству ЛЕТА в управлении по связям Рижской думы.

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По итогам конкурса будут выделены средства на организацию летних и осенних лагерей для организаций, фондов, предприятий и других заинтересованных поставщиков услуг.

Целью лагерей является поддержка социализации и психоэмоционального благополучия украинских детей и молодежи, а также освоение латышского языка и совершенствование навыков сотрудничества.

Организаторы лагерей должны подать предложения до 26 июня.

Условиями закупки предусмотрено, что в лагере должно быть не менее 20 участников. Из них 50% должны быть детьми жителей Украины, проживающими на территории Рижского самоуправления, а 50% - латвийскими детьми, которые задекларированы в Риге или учатся в одном из рижских учебных заведений.

В лагерях смогут участвовать ученики 1-12 классов не старше 18 лет.

Ожидаемая продолжительность - с 24 июля по 30 августа для летних лагерей и с 21 по 29 октября для осенних лагерей.

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