В Риге Covid-19 заболели три стоматолога

На прошлой неделе Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) зафиксировал три случая заболевания Covid-19 среди стоматологов. Это были врачи из двух разных практик.

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Эпидемиолог Юрий Перевощиков сообщил, что специалисты ЦПКЗ связались со всеми пациентами и другими контактными лицами. Они все находятся в самоизоляции. Обе практики находились в Риге.

В среду в Латвии были зафиксированы первые случаи местной передачи вируса. По словам Перевощикова, теперь таких случаев всего 15. Он допустил, что некоторым из них удастся найти источник заражения.

На данный момент по-прежнему из всех проверенных за сутки пациентов только 2-3% оказываются больны Covid-19. 60% пациентов заражались за границей, 30% в контакте с известными эпидемиологам больными дома или на работе, и только 6-7% случаев заболевания не удалось отследить.

Как уже сообщалось, за сутки в Латвии выявлены 36 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в Латвии 280 зараженных новых коронавирусом. Из них 21 человек находится в больнице, их состояние не является тяжелым.