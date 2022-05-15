В Риге домуправ не разрешает тратить сбережения жильцов на завершение ремонта окон

Жители рижского многоквартирного дома на улице Локомотивас 60 несколько месяцев не могут завершить замену лестничных окон, так как Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) против дополнительной работы, которая требуется во время основного ремонта, пишет LSM.lv.

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Управдом пояснил, что из-за этих дополнительных работ будут потрачены все сбережения дома, сообщает программа Латвийского телевидения "4. студия".

Житель дома на улице Локомотивас Гинтс Каунисте, заботящийся о доме и желающий качественного выполнения работ, организовал конкурс на лучших мастеров по замене окон на лестничной клетке.

"Они много работали, делали все скрупулезно. Во время замены окон выяснилось, что дом нуждается в доработке. Кроме того, мы извлекли уроки из горького опыта соседнего дома и решили усилить конструкции, чтобы внутри не образовывались трещины. Мы постоянно консультировались со специалистами, чтобы сделать все правильно", — пояснил Каунисте.

"При замене окон невозможно предсказать, насколько большим будет объем работ. Дом старый, мы прогнозировали определенный объем, но у строителей не хватило герметика", — сообщил жилец дома.

Жильцы дома годами копили деньги, поэтому решили сделать необходимые дополнительные работы, но управдом Rīgas namu pārvaldnieks выступил против, заявив, что не будет выделять деньги из накопленных на окна средств.

"Мы не можем закончить работу, потому что управляющий ищет разные отговорки, тянет время. Мы пишем управдому, он отвечает раз в месяц и не пытается решить ситуацию. Мы ему платим, он живет на наши счета", - полагает Каунисте.

Хотя Каунисте утверждает, что общение с RNP происходит часто, управдом полагает, что общение не было успешным, а завышение сметы - неоправданно высоким.

Пресс-секретарь RNP Уна Греневица сообщила программе: "Конкретно - это 10 000 евро, на которые увеличивается общая смета. Сумма довольно большая, на нее собираются потратить весь накопленный капитал на дом. К сожалению, никаких сообщений от уполномоченных представителей не поступало, поэтому мы решили приостановить работы".

Такие спорные ситуации, когда управдом не хочет покрывать непредвиденные работы, в Риге не очень распространены, признал председатель правления Латвийской Ассоциации управляющих Гиртс Бейкманис.

"Вполне вероятно, что RNP сделал некоторые расчеты в предыдущем году, какие-то управленческие предложения, организованные с собственниками, из которых формируется оценка управления на следующий год", - сказал он.

Жильцы дома также обратились в Рижскую думу. Ответа от чиновников из думы пока нет. По закону, ответ должен быть дан в течение 30 дней. Если ситуация не разрешится, вопрос придется решать в судебном порядке, пояснили жители.

"В правовом государстве все решает суд. Если конфликт не может быть решен путем переговоров, то рано или поздно дело дойдет до суда. И тогда суд решит, кто прав", - полагает Каунисте.