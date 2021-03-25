В Риге еду навынос можно будет выдавать на уличных террасах

Комитет Рижской думы по финансовым и административным делам сегодня одобрил поправки к правилам самоуправления, позволяющие предпринимателям использовать террасы для выдачи еды навынос, заказанной клиентами.

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Как сообщили Delfi в пресс-службе Рижской думы, с просьбой разрешить такую практику к властям столицы обратилась Латвийская ассоциация баров. Данное уточнение позволит облегчить работу пунктов уличной торговли в условиях пандемии Covid-19.

На данный момент, согласно материалам Минздрава, в Латвии еду в столовых и ресторанах дают только навынос. Данное требование продиктовано условиями эпидемиологической безопасности.