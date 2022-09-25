В Риге и Лиепае продемонстрируют ракетно-артиллерийскую систему HIMARS

В понедельник, 26 сентября в Риге на аэродроме Спилве и в Лиепайском аэропорту, на основании учебной заявки Национальных вооруженных сил, состоятся учения по высадке самолета MC-130J Commando II Сил спецопераций США в Европе. Будут продемонстрированы доставка и развертывание реактивной артиллерийской системы высокой мобильности (HIMARS).

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Во время осеннего этапа цикла военных учений "Namejs 2022" мотострелковая бригада Национальных вооруженных сил Латвии определила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, имеющегося в настоящее время в латвийской армии. В соответствии с командованием союзников НАТО мотопехотная бригада сделала запрос на поставку и развертывание в Латвии американских систем HIMARS, сообщает Минобороны Латвии.

Цель учений — продемонстрировать возможности сотрудничества Национальных вооруженных сил Латвии и Вооруженных сил США, выполнение латвийской армией обнаружения, идентификации и оценку целей, а также подготовку на открытие огня.

Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл понаблюдают за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы ракетно-артиллерийской системы HIMARS на аэродроме Спилве.

А в Лиепае системы HIMARS после прибытия затем отправятся на военный полигон Шкеде в Вергальской волости Южно-Курземского края для стрельбы учебными ракетами по цели в водах Балтийского моря в исключительном экономическом зона Латвии.

HIMARS — высокоточные реактивные артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров.

Вниманию жителей

В сентябре и октябре национальные вооруженные силы проводят цикл военных учений, в ходе которых солдаты и военная техника Латвии и стран-союзников интенсивно передвигаются по основным и региональным дорогам Латвии.

В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии периодически проходят полеты различных военных самолетов, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

Национальные Вооруженные Силы призывают жителей Латвии с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на совершенствование комплексного обороноспособности страны и укрепление региональной безопасности.