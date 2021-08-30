В Риге и Рижском регионе в образовательных учреждениях почти 500 вакансий

По данным Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, на конец августа этого года в учебных заведениях Риги и Рижского региона было 495 вакансий учителей и технического персонал.

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Не хватает учителей в ряде начальных и средних школ, а также в дошкольных учреждениях. В списке много школ, включая как маленькие, так и большие. Однако самая большая нехватка кадров в школах Риги, а количество вакансий в школах Рижского региона меньше.

Не хватает 140 технических работников, в том числе помощников учителя, делопроизводителей, уборщиц, дворников и гардеробщиков. На втором месте по спросу учителя дошкольного образования, которых сейчас не хватает 98.

49 вакансий имеется в категории "другое". В этой категории образовательные учреждения ищут учителей специального обучения, учителей групп продленного дня, методистов, медсестер, логопедов, социальных педагогов.

Учебные заведения также ищут поваров, помощников учителей, заместителей директора, руководителей танцевальных коллективов, дежурных, консультантов по вопросам карьеры, различных ассистентов.

В начальной школе не хватает 36 учителей. Также не хватает 22 учителей латышского языка, 21 учителя английского языка и 21 учителя музыки в учебных заведениях. Есть вакансии для 18 учителей математики и 15 учителей информатики.

Не хватает десяти учителей домоводства, спорта и русского языка и девяти учителей немецкого языка, биологии и химии, восьми учителей истории, трех учителей географии и физики, двух учителей изобразительного искусства, по одному учителю французского и экономики.

Два года назад в Риге накануне начала нового учебного года было 385 вакансий учителей, что на 110 вакансий меньше, чем в этом году.