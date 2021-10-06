В Риге из-за долгов не подключено отопление в 531 домах, мерзнут жильцы более 22 000 квартир
Foto: F64

Из-за долгов отопление не подключено в 531 жилом доме, находящемся в управлении SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщил председатель правления предприятия Роналдс Нейманис в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения. В этих домах-должниках — более 22 000 квартир.

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Мерзнут вынуждены жильцы более чем 22 000 квартир, хотя реально долги за отопления накопили жильцы 1700 квартир. Невыплаченные суммы не столь велики, признает Нейманис.

Жильцы таких домов получили письма о ситуации с долгами. Нейманис подчеркнул, что это не письма с угрозами. В письмах предприятие предлагает жильцам направить сбережения дома на покрытие долга за отопление или выплатить аванс (предоплату), чтобы к моменту подключения у дома был нулевой долг.

По словам главы правления RNP, предприятие уже предложило жителям подключиться к решению проблемы и выразил надежду, что "до морозов" удастся подключить отопление. Правда, Нейманис не уточнил, когда это прозойдет. Когда температура упадет до минус 1 градуса или до минус 10 градусов.

Общий портфель старых долгов RNP оценивается в 40 млн евро, из них минимум 12 млн евро — долги именно за отопление. Нейманис объяснил эту ситуацию недостатками действующей нормативно-правовой базы. Министерство экономики обещало внести в законодательство изменения, но поправки до сих пор не поданы. Главная проблема — сейчас из-за одного должника может быть не подключено отопление всему дому.

По словам Нейманиса, регулирование должно быть таким, чтобы поставщик тепла не мог отказать в подключении отопления, если долг за отопление дома небольшой. Главы правления RNP считает, что действующие правила противоречат интересам потребителя, но выгодны поставщику тепла.

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