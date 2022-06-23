В Риге Лиго будут отмечать в Зеленом театре Межапарка и на Дзегужкалнсе

Сегодня с 19:00 до рассвета Лиго в Риге будут отмечать в Зеленом театре Межапарка и на Дзегужкалнсе, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы

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На Дзегужкалнсе самую короткую ночь в году отметят в народных традициях. Рижан будут развлекать танцевальный коллектив Rīgas danču klubs, фольклорный ансамбль Atštaukas, постфольклорная группа Iļģi, оркестр Ducele и музыкальная группа Rahu the fool.

В 22.00 в парке состоится шествие с факелами и ритуал зажжения янова огня.

С 19.00 рижан приглашают в Зеленый театр Большой эстрады в Межапарке, где выступят популярные артисты и группы Labvēlīgais tips, Mākoņstūmēji, Dziļi violets, Lauku muzikanti, Raxtu Raxti.

Празднование Лиго в Межапарке завершится в 4:30 ритуалом пробуждения солнца. На мероприятии можно будет сплести свой праздничный венок из специально подготовленных яновых трав.

Мероприятия организует самоуправление Риги, и они являются частью общей праздничной программы в столице, которая разработана в сотрудничестве с культурными центрами и обществами.