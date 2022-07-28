В Риге могут переименовать улицу имени советского офицера Бранткална

До конца года улица имени советского офицера Детлава Бранткална в Риге может быть переименована, сообщает Latvijas Televīzija со ссылкой на соглашение в коалиции Рижской думы.

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Ассоциация "Центр общественной памяти" ("Publiskās atmiņas centrs") считает, что общественная среда должна быть освобождена не только от объектов, прославляющих советскую и нацистскую Германию, но и от некоторых названий улиц. По мнению ассоциации, в Риге следует изменить названия 19 улиц (в других самоуправлениях Латвии таких улиц меньше).

В целом в Латвии сейчас насчитывается более 90 улиц, названия которых обязательно должны быть изменены, и еще 50 улиц, названия которых могут обсуждаться, считают в ассоциации, сообщает агентство LETA.

Рижская дума получила от "Центра общественной памяти" список из 19 названий улиц, подлежащих изменению. В думе полагают, что количество переименованных улиц будет меньше.

В прошлом году в думе уже велись обсуждения по улицам Детлава Бранткална и Старая Русас. И тогда депутаты РД проголосовали против переименования этих улиц.