В Риге может появиться ночной мэр

Депутаты Рижской думы будут решать, учреждать ли в Риге должность ночного мэра, который будет следить за качеством ночной жизни в столице, сообщает LETA.

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Главные ночные проблемы в Риге — недостаточное освещение, безопасность, употребление алкоголя и наркотиков, проституция и недоступность общественного транспорта.

Одним из путей улучшения качества ночной жизни может быть создание должности ночного мэра, который будет контролировать ночные мероприятия и выступать как медиатор в регулировании взаимоотношений между организациями, вовлеченными в ночную жизнь.

Ночная мэрия должна разработать стратегию ночного времени, распланировать ночную экономику, разнообразить мероприятия на свежем воздухе и организовать их там, где их нет. Кроме того, нужно сделать так, чтобы по ночам было менее шумно, наладить движение в ночные часы и издать буклет "Рига ночью".

Пущенная на самотек ночная жизнь превращается в неконтролируемое употребление алкоголя и шумные вечеринки, говорится в презентации, предложенной депутатам. Но если ночную жизнь осознанно организовывать, она становится разнообразнее, полноценнее и безопаснее.

В качестве примера приводится ночная жизнь Нью-Йорка, разделенная на несколько категорий — бары, ночные кафе, искусство и культура, спорт и отдых. В качестве примеров хорошо организованных ночных мероприятий в Риге приводится Ночь музеев, Белые ночи, Ночь в зоопарке, Staro Rīga и баскетбольный турнир "Матч берегов".

Ночные мэры есть в разных городах Европы и довольно распространены в Нидерландах. Первый ночной мэр Амстердама часто гостил в Риге, а ночной мэр Гронингена в прошлом году побывал в Резекне.