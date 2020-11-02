В Риге можно анонимно сообщать о несоблюдении мер по Covid-19 в учебных заведениях столицы

С сегодняшнего дня в Риге доступен телефон и электронная почта для анонимных сообщений о ситуации в связи с Covid -19 в учебных заведениях столицы.

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Как ранее заявил директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш, создан еще один инструмент для обеспечения соблюдения эпидемиологических требований и сокращения распространения Covid -19.

Позвонив по телефону клиентской службы департамента 67026816 или написав на электронную почту covidiksd@riga.lv, жители могут оставить анонимное сообщение о несоблюдении эпидемиологических требований, установленных в связи с распространением вируса Covid -19, в образовательных учреждениях Риги.

Родители, педагоги или технический персонал могут оставить подобное анонимное сообщение в любое время суток. Полученную информацию департамент обобщит, оценит и предпримет необходимые действия, при необходимости проконсультировавшись также с Центром профилактики и контроля заболеваний.