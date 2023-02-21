В Риге на борьбу с бобрами потратят 30 тысяч евро

Рижское самоуправление выделило 30 000 евро на ограничение популяции бобров в городе, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Сейчас в столице насчитывается несколько сотен бобров, и их популяция быстро растет благодаря благоприятным условиям, например, отсутствию естественных врагов.

Имеющаяся у специалистов информация свидетельствует о том, что бобры в столице живут везде, где есть вода: в малых реках, таких как Марупите и Ланга, в мелиоративных системах, в местах вдали от жилых домов, например, вдоль Яунциема гатве, а также в других местах у у воды, например, на Луцавсале, Кипсале и Кишэзерсе.

Для улучшения условий жизни бобры строят плотины, что вызывает затопление обширных территорий, повреждают деревья и строения, нанося убытки и жителям, и самоуправлению.

За последние три года на снос плотин и вырубку поврежденных бобрами деревьев было потрачено более 27 000 евро.

Бобры склонны быстро восстанавливать разрушенные плотины. Как отмечает самоуправление, трудно подсчитать общие финансовые потери из-за бобров, поскольку необходимо учитывать истощение природных ресурсов, влияние повышенной влажности почвы на инфраструктуру и имущество, загрязнение окружающей среды и использование дополнительных ресурсов для ликвидации.

Для решения вопроса, связанного с численностью бобров и причиняемым ими ущербом, в прошлом году было принято решение сократить их численность, поручив лицензированным охотникам отлов части бобров, обитающих на окраинах Риги, с помощью капканов.

Для ограничения деятельности бобров в столице было выделено финансирование и объявлен конкурс на закупку, но заявок не поступило.

После этого с охотниками была проведена процедура переговоров, в результате которой с одним из охотников был заключен договор на отлов бобров до конца 2024 года. Сумма договора составляет 30 000 евро (в среднем 1250 евро в месяц), и в ходе его выполнения планируется выловить от 60 до 80 бобров.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время в Рижском городском канале между зданием Латвийской национальной оперы и балета и Национальным театром живут три бобра, полюбившиеся рижанам и гостям столицы. Эти бобры отлову не подлежат.

Самоуправление постепенно установило вокруг большинства деревьев у канала металлическую защиту, а также продолжит подкармливать бобров ветками, поскольку в противном случае они могут причинить небольшой ущерб насаждениям. Принудительное переселение этих бобров в ближайшие годы не планируется.

В связи со строительством узла Rail Baltica в центре Риги и на фоне повышения активности в районе строительства бобры избегают пребывания на этом участке городского канала.