В Риге на Бривибас гатве у Этнографического музея образовалась пробка

В субботу, 3 мая, на Бривибас гатве у Этнографического музея образовалась пробка, сообщает агентство LETA. Транспорт стоит в направлении из центра Риги к музею.

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Водителям рекомендуют выбирать другие пути выезда из столицы в сторону Сигулды.

В эти выходные в Латвийском этнографическом музее под открытым небом проходит традиционная ярмарка, сообщила агентству LETA представитель музея Лига Римшевича.

Свою продукцию на ярмарке предложат более 500 ремесленников, местных производителей продуктов питания и косметики, книгоиздателей и предприятий общественного питания. Также запланирована разнообразная культурная программа. Выступят фольклорные ансамбли и народные музыканты, также будет возможность посмотреть самодеятельные театральные постановки.

Латвийский этнографический музей — один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Его площадь составляет 87 гектаров, здесь находится 114 старинных построек со всех регионов Латвии.

В музее ведутся коллекционно-хранительские, просветительские, научно-исследовательские и реставрационные работы. В 2024 году музей отметит свое столетие. В музее также есть две сельские экспозиции в их естественном местоположении — музей "Вевери" в Вецпиебалгской волости и рыболовецкий хутор "Витолниеки" на берегу моря в Руцавской волости.

Во время ярмарки автомобили могут останавливаться и парковаться на Бривибас гатве, а Rīgas satiksme организует дополнительный автобусный маршрут между Музеем под открытым небом и Юглой.