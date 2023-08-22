В Риге на несколько дней прекращена запись в детские сады

В соответствии с поправками к Закону об образовании с 1 сентября все дошкольные образовательные учреждения перейдут на обучение на латышском языке, поэтому с 25 по 28 августа на портале Latvija.lv нельзя будет подать заявление в детские сады из-за объединения очередей, сообщает Рижская дума.

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В детских садах, где ранее обучение велось и на государственном языке, и на языке меньшинства, все зарегистрированные заявления будут объединены в одну очередь с учетом срока регистрации заявлений. Если ребенок был записан на обе программы, действительным будет считается более раннее заявление.

Все зарегистрированные ранее заявления в столичные детские сады сохранятся, подавать заявления заново не нужно.

Для детей, которые в настоящее время ходят в группу для меньшинств, с нового учебного года языком обучения станет латышский.

С 29 августа в каждом дошкольном учреждении будет только одна очередь, и подавать заявления на портале Latvija.lv можно будет на дошкольные программы только на государственном языке.