В Риге на ремонт тротуаров планируется потратить почти полтора миллиона евро
Foto: LETA

В этом году на ремонт тротуаров в Риге выделено примерно 1,5 миллиона евро, сообщили агентству LETA в столичной думе.

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В летний сезон в Риге планируется отремонтировать тротуары на 18 объектах. Ремонт покрытия тротуара уже завершен на промежутке улицы Калнциема от улицы Слокас до улицы Мелнсила. Также начаты работы по реновации на улице Бариню, улице Ояра Вациеша и промежутке улицы Калнциема от улицы Мелнсила до улицы Дрейлиню.

"В этом сезоне в целом планируется обновить тротуарное покрытие на площади в более чем 25 000 квадратных метров, что в два раза больше, чем в прошлом году, и на эти цели выделено значительно больше средств, примерно 1,5 миллиона евро", — пояснил зампредседателя Рижской думы по вопросам инфраструктуры дорожного движения и развития Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Самоуправление надеется увеличить объем работ и в следующем году, чтобы продолжить восстановление городской инфраструктуры.

"Ремонт тротуаров повышает комфорт и безопасность наименее защищенных участников дорожного движения — пешеходов, родителей с детскими колясками и людей с особыми потребностями", — уверен политик.

Самые объемные ремонтные работы запланированы на участке улицы Улброкас от улицы Деглава до улицы Келдиша, на улице Твайка — от улицы Аптиекас до улицы Гауйенас, а также на железнодорожном переезде на улице Калнциема.

Работы по обновлению тротуарного покрытия проводятся как днем, так и ночью. Сначала демонтируется старое покрытие, затем добавляется слой щебня или, например, в случае мостов проводятся работы по бетонированию. Срок выполнения работ может составлять около 10 дней.

Информация о сроках ремонта конкретных тротуаров будет предоставлена отдельно. В думе указали, что список ремонтируемых объектов может немного меняться с учетом процесса согласования, а также других непредвиденных обстоятельств.

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