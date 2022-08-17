В Риге на улице Таллинас блокировано движение: на проезжую часть пролилось масло
Foto: DELFI Aculiecinieks

В столице на улице Таллинас — на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава — блокировано движение: из грузового автомобиля пролилось продовольственное масло

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, масло разлилось на участке длиной примерно 700 метров. Сначала на месте происшествия работали спасатели, позже — компании, отвечающие за содержание дорог.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
SEB RU
DELFI Brand Studio
Iedvesmai