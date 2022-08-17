В Риге на улице Таллинас блокировано движение: на проезжую часть пролилось масло

В столице на улице Таллинас — на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава — блокировано движение: из грузового автомобиля пролилось продовольственное масло
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По данным Государственной пожарно-спасательной службы, масло разлилось на участке длиной примерно 700 метров. Сначала на месте происшествия работали спасатели, позже — компании, отвечающие за содержание дорог.
🇱🇻 Tallinas ielā #Rīga (#Latvija) slēgta satiksme, jo uz braucošas daļas izlijusī slidena viela.— BreakingLV (@breakinglv) August 17, 2022
📸 @fassko pic.twitter.com/d6RAjcGs3m
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