В Риге на улице Таллинас блокировано движение: на проезжую часть пролилось масло

В столице на улице Таллинас — на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава — блокировано движение: из грузового автомобиля пролилось продовольственное масло

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По данным Государственной пожарно-спасательной службы, масло разлилось на участке длиной примерно 700 метров. Сначала на месте происшествия работали спасатели, позже — компании, отвечающие за содержание дорог.



