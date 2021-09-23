В Риге начинает работать приют для ковид-инфицированных бездомных
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Сегодня в Риге начал работать специализированный приют для бездомных, инфицированных Covid-19, чтобы разгрузить существующие ночные приюты, поскольку им приходится вводить карантин и изоляцию при обнаружении даже одного больного постояльца. Об этом сообщили новости TV3.

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Приют для бездомных, инфицированных Covid-19, открылся в Пардаугаве, на улице Картупелю, 8. Первые семь человек были доставлены туда сегодня вечером под надзором полиции. Приют сможет принять до 30 постояльцев с Covid-19, по три или пять в каждой комнате.

Врач будет приезжать по запросу, а полиция - дежурить круглосуточно, потому что некоторые бездомные с Covid-19 могут не захотеть проводить десять дней в изоляции.

Создание специализированного приюта для бездомных с Covid-19 положительно оценила директор Рижского приюта Дагния Камеровска. "У нас есть очень, очень безответственные люди, и им нужен более строгий надзор, чтобы они не уходили, когда захочется", - пояснила она. Часто желание уйти изъявляют контактные лица, отговариваясь тем, что они не больны.

В восьми приютах Риги сейчас ночуют в среднем 580 бездомных. Прибывая в приют, они должны предоставить ковид-сертификат или сделать слюнный тест перед тем, как получить койку. Например, в ночном приюте на улице Маскавас, 208 вакцинированы только 34% всех клиентов.

Некоторые бездомные вакцинируются именно из-за проблем с тестированием. В ближайшие дни вакцинация будет проведена в приютах. Сейчас готовятся списки бездомных, которые хотят получить однократную вакцину "Johnson&Johnson".

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LETA

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