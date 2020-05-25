В Риге начнут промывать магистральный водопровод на ул. Чака

С сегодняшнего дня по 27 мая по ночам ООО Rīgas Ūdens на ул. Чака и отдельных участках прилегающих улиц будет проводить работы по промывке магистрального водопровода, сообщили агентству LЕТА на предприятии.

В последнее время Rīgas Ūdens получает много жалоб от жителей Гризинькалнса о загрязнении водопровода. Предприятие поясняет, что во многом это связано с интенсивными ремонтными работами на ул. Чака перед запланированными на это лето работами по асфальтированию улицы. Ремонт водопровода проводится для того, чтобы после укладки асфальта снизить риски аварий на водопроводе, из-за которых пришлось бы вскрывать новое асфальтовое покрытие.

Целью промывочных работ является улучшение качества воды путем отделения осадка содержащихся в воде химических элементов от стенок трубопровода.

Работы будут проводиться в течение трех ночей с 22 часов до 7 часов утра.