В Риге не косят траву возле домов: в RNP признают проблему

Муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не успевает косить траву возле домов в Риге, которые обслуживает. В RNP заявили: темпы покоса травы возле обслуживаемых компанией домов сильно отстают от графика. Договор об этой услуге подписан с двумя компаниями - Clean R и Ekozona, сообщает Rus.LSM.lv.
"Сначала были сильные дожди. Трава росла особенно быстро. Потом пришла волна жары, которая ограничила возможность покоса травы, поскольку люди не могут длительно заниматься этим в +30. Ну и в заключение — геополитическая ситуация, которая повлияла на цены на топливо", — рассказала представитель Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица.
В компании Clean R говорят, что все идет по плану. Закуплена новая техника, запчастей хватает, есть даже резерв техники, поясняет руководитель департамента Clean R по благоустройству территории Гирт Балтрумс:
"В настоящее время Clean R не может подтвердить какие-либо задержки в обслуживании газонов. Во время сильного дождя кошение травы приостанавливается, а в сильную жару количество кошения может быть сокращено, чтобы обеспечить безопасные условия для наших сотрудников", - говорит Балтрумс.
Житель рижского микрорайона Кенгарагс Гинтс Каунисте живет в доме, который обслуживает RNP. Он говорит, что все у них было хорошо, пока траву у дома косили дворники: "Проблемы начались, когда RNP передало вопрос покоса травы в руки частных компаний — и тогда доходило до абсурда, как в прошлом году. Был сюжет в ноябре: они косили, когда ничего уже не было, а наши деньги снимались. Их лучше пустить на посадку новых деревьев. И второй момент — насколько некачественно это часто делалось".
"Приехали, скосили там, за домом, вообще до песка! Мы такое качество оплачиваем", - сетует рижанин. Он также сообщил, что возле соседнего дома косилкой срезали слой земли.
Сейчас покос травы в Риге децентрализован. За свои участки отвечают владельцы — и косят траву, когда и сколько раз хотят. И это многих раздражает, говорит Сандра, тоже жительница Кенгарагса: "Я спокойно могу жить с травой, которая высотой 50 сантиметров. Но чтобы у меня не было каждый день покоса! Один косит в одном месте, другой в другом, третий в третьем. Вчера пять часов мужчина с трактором косил 10-сантиметровую траву и терроризировал всю округу".
В любом из рижских районов Риги можно наблюдать типичную ситуацию с покосом травы: около здания, принадлежащего RNP, - все скошено. Потом идет участок частного владельца, который игнорирует любые требования и никогда траву не косит, по словам местных жителей. И рядом — скошенный участок, который принадлежит товариществу жильцов соседнего дома.
В отношении травы у города поменялась политика. Если раньше землевладельцам надо было выкашивать траву, как только она достигала высоты 20 сантиметров, то теперь в определенных местах можно этого не делать и создавать природные луга. Некоторые владельцы земли восприняли это буквально. Например, около пятиэтажного здания в центре Кенгарагса по адресу Авиацияс, 11 - высокая некошенная трава.
Представители Рижской думы говорят, что уже объявлен тендер и создается специальная программа, где все рижане смогут следить за состоянием городской земли.
"Например, у него будет возле дома высокая трава. И чтобы он мог узнать, кто за траву отвечает — он может зайти в программу и увидеть, что с этим участком происходит", — говорит начальник Управления Рижской думы по благоустройству территории Виктор Адмидиньш.
В программе будет цветовая дифференциация статуса участка. Красный цвет означает, что с землей ничего не происходит. Желтый — на участке ведутся работы по благоустройству. И зеленый — трава скошена. Осталось только дождаться внедрения программы на практике.