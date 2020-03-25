Во время чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Covid-19 в Риге не планируется отменять льготы на проезд в общественном транспорте, сказал на Латвийском радио руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц.

В Даугавпилсе на время чрезвычайной ситуации такие льготы в общественном транспорте отменены, чтобы снизить поток пассажиров и уменьшить прямые контакты между людьми.

Балшевиц сообщил, что в Риге этого делать не планируется. Он подчеркнул, что пенсионеры — одна из наименее незащищенных групп общества, поэтому не следует ограничивать их возможности попасть в магазин, аптеку и т.д.

"Мы считаем, что отмена льгот не решит проблем", — сказал руководитель временной администрации, отметив, что перемещение общественным транспортом можно уменьшить, разъясняя людям, почему при чрезвычайной ситуации делать это нужно по возможности меньше.

Балшевиц сообщил, что с начала кризиса в связи с Covid-19 количество пассажиров в общественном транспорте столицы уменьшилось более чем на 50% и продолжает сокращаться, поэтому предприятие Rīgas satiksme уменьшило интенсивность движения на 20%.