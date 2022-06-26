В Риге ночами будут поливать улицы для уменьшения воздействия жары
Foto: LETA

Департамент дорожного движения Рижской думы в ночь на 27 июня приступит к поливанию улиц в центре Риги. Об этом сообщает пресс-служба РД.

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Общная площадь полива центра города и его окрестностей составит почти 0,5 млн квадратных метров. Полив улиц в Риге будет производится в ночное время, когда движение транспорта меньше, а температура воздуха ниже, поясняют в РД.

Согласно установленному порядку, улицы в Риге поливают, когда продолжительное время стоит сухая погода, без осадков, а средняя температура воздуха держится в районе 25 градусов или выше. Основная цель полива – уменьшить количество пыли и немного охладить асфальтовую поверхность, которая сильно нагревается в течение дня.

Пока температура воздуха в Риге остается постоянной высокой, полив улиц в ночное время будет продолжаться.

Последние два дня максимальная температура воздуха в Риге превышала плюс 30 градусов. Знойная погода будет сохраняться примерно еще неделю.

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