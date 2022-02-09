В Риге организованы дополнительно девять бригад для ликвидации ям, опасных для движения

Рижская дума признает, что в нынешних погодных условии — при обилии осадков и колебаниях температуры воздуха на отметке около нуля, смене заморозков оттепелями — стремительно образуются ямы. Для борьбы с этой проблемой — ликвидацией опасных выбоин — предприятия, отвечающие за содержание дорог, привлекли к работе дополнительно девять бригад ремонтников.

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Выбоины и ямы образуются в местах износа дорожного покрытия, отмечает Рижская дума. А также напоминает, какая технология применяется для латания дыр в асфальте.

Для удаления ям, опасных для движения транспорта, применяется так называемая технология укладки холодного асфальта, подходящая для более погодных условий, когда температура воздуха около нуля. Перед началом монтажных работ котлован тщательно очищают и просушивают. Но такой ремонт недолговечен — влияют несколько факторов: погодные условия, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия. Основной целью этой работы является предотвращение опасных ситуаций в дорожном движении.

"В долгосрочной перспективе предотвратить появление ям может только полное обновление дорожного покрытия или сплошная укладка асфальта, чем мы будем заниматься эти летом активнее, чем в предыдущем строительном сезоне", — признает вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"): — "Сплошная укладка асфальтобетонного покрытия на протяженных участках улиц — единственный вид ремонтно-эксплуатационных работ, исключающий образование ям в ближайшие годы. В городском бюджете на 2022 год мы предусмотрели дополнительно семь миллионов евро на содержание дорог. 24 миллиона евро — это самая большая сумма бюджета на содержание дорог в истории и важный шаг в обустройстве инфраструктуры, которая откладывалась на протяжении 10 лет".

Весной, когда среднесуточная температура стабилизируется выше плюс пяти градусов, в городе начнутся плановые ремонты по привычным технологиям — горячему асфальту и асфальтобетонной кладке, что обеспечивает более длительный срок службы и не только устранять опасные для движения выбоины, но и также предотвратить более мелкие дефекты.

Сейчас ответственные службы регулярно контролируют опасные зоны и проводят ремонт. Участие общественности помогает быстрее выявлять проблемные зоны, поэтому Рижская дума призывает жителей сообщать о ямах, опасных для движения, в Центр управления дорожным движением по телефону 8000 3600.