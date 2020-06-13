В Риге откроют шестиметровую статую в честь самоотверженного труда медиков

В следующий вторник, 16 июня, возле Национального художественного музея в Риге пройдет открытие скульптуры "Медики — миру". Высота монумента составит шесть метров. Автор — профессор Академии художеств Айгар Бикше — посвятил его труду и самоотверженности работников сферы медицины.

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По словам Бикше, "пандемия Covid-19 дала понять, насколько важны для общества при этом недооценены занятые в сфере зравоохранения — "люди, которые рисковали собственными здоровьем и жизнью, помогая заболевшим". Он считает свой новый труд выражением признательности медикам.

Фигура осознанно создана во "внушительном размере", тобы показать, что люди в случае проблем со здоровьем становятся словно дети — зависят от знаний и заботы медиков.