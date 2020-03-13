В Риге открылся передвижной пункт приема анализов на COVID-19

Чтобы ускорить процесс сдачи анализов на новый коронавирус COVID-19, с сегодняшнего дня диспетчеры 113 могут направить пациента с личным автомобилем в передвижной пункт приема анализов. Он будет расположен на территории Центра инфектологии, в нем будут работать медики Службы неотложной медицинской помощи.

Анализы в пункте можно сдать только тем, кто сначала позвонил 113. Диспетчеры службы оценят состояние здоровья человека и решат, может ли он сдавать анализы в передвижном пункте. Без предварительной записи и симптомов заболевания отправляться в пункт запрещено, указали в “неотложке”.

В пункт смогут попасть только пациенты с личным автомобилем. Пешком, на общественном транспорте или на такси в пункт приезжать нельзя. Движение около пункта будет регулировать полиция.

Передвижной пункт находится в отдельной палатке, вдали от обычного потока пациентов. Он будет работать каждый день с 9 утра до 10 вечера. Все, кто отправляется сдавать анализы, должен при себе иметь удостоверение личности.

В передвижной пункт будут направлять пациентов с легкими симптомами - боль в горле, легкий кашель и небольшая температура. Если у пациента тяжелые симптомы или нет личного автомобиля, то к нему выедет бригада Службы неотложной медицинской помощи.

За пределами Риги анализы будут собирать специалисты лабораторий. Пациентов с тяжелыми симптомами доставят в одну из региональных больниц.

Как уже сообщалось, все, кто возвращаются из регионов распространения COVID-19 должны две недели находится на карантине и в случае появления симптомов, сообщать об этом 113. То же самое относится к людям, которые были в контакте с лицами, вернувшимися из зон распространения. Регионами распространения считаются Нидерланды, Великобритания, Швеция, Норвегия, Бельгия, Дания, США, Греция, Исландия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и Китай.