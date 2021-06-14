В Риге открывается мемориал памяти жертв советской оккупации
Foto: F64

С понедельника, 14 июня, общественность получит доступ к новому объекту, созданному в ходе реконструкции комплекса Музея оккупации Латвии - мемориалу жертвам советской оккупации "История на ощупь" (Vēstures taktīla), сообщил председатель правления госкомпании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Объект высотой 10 метров и шириной 18 метров оснащен специальным аудиовизуальным оборудованием, создающим звуковые, вибрационные и световые эффекты, которые будут доступны для публики после открытия комплекса. Перед зданием по направлению к Даугаве посажены березы, характерные для латвийского пейзажа, а также оборудовано особое освещение.

В день 80-летия депортации сегодня по всей Латвии будет проходить виртуальное мемориальное мероприятие "Высланные. Не забытые. 80 лет со дня депортации 14 июня". У мемориала разместится одно из четырех мест, откуда с 11 часов будут зачитываться имена депортированных. Предусмотрена трансляция на портале общественных СМИ и на сайте Латвийской национальной библиотеки.

Представители VNĪ отмечают, что реконструкция комплекса Музея оккупации на площади Стрелниеку, 1 близится к завершению - ведутся внутренние работы, здание планируется сдать в эксплуатацию в этом месяце.

В реконструкцию Музея оккупации инвестировано 10,434 млн евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

34

Source

LETA

Tags

История Valsts nekustamie īpašumi Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей