В Риге открывается мемориал памяти жертв советской оккупации

С понедельника, 14 июня, общественность получит доступ к новому объекту, созданному в ходе реконструкции комплекса Музея оккупации Латвии - мемориалу жертвам советской оккупации "История на ощупь" (Vēstures taktīla), сообщил председатель правления госкомпании Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич.

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Объект высотой 10 метров и шириной 18 метров оснащен специальным аудиовизуальным оборудованием, создающим звуковые, вибрационные и световые эффекты, которые будут доступны для публики после открытия комплекса. Перед зданием по направлению к Даугаве посажены березы, характерные для латвийского пейзажа, а также оборудовано особое освещение.

В день 80-летия депортации сегодня по всей Латвии будет проходить виртуальное мемориальное мероприятие "Высланные. Не забытые. 80 лет со дня депортации 14 июня". У мемориала разместится одно из четырех мест, откуда с 11 часов будут зачитываться имена депортированных. Предусмотрена трансляция на портале общественных СМИ и на сайте Латвийской национальной библиотеки.

Представители VNĪ отмечают, что реконструкция комплекса Музея оккупации на площади Стрелниеку, 1 близится к завершению - ведутся внутренние работы, здание планируется сдать в эксплуатацию в этом месяце.

В реконструкцию Музея оккупации инвестировано 10,434 млн евро.