В Риге отметили 1 мая: митинг в центре города, одному из участников грозит штраф за "российскую шапку"

1 мая Русский союз Латвии провел митинг у памятника Райнису в Риге. Мероприятие, которое собрало несколько десятков активистов, прошло спокойно, однако на одного человека Рижская полиция самоуправления (RPP) составила протокол: он пришел на митинг в шапке с российской символикой.

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По словам представителя RPP Тома Садовскиса, мужчину в шапке с символикой, прославляющей Россию, сотрудники полиции заметили еще до начала мероприятия. Против человека начат административный процесс в связи с использованием символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления в публичном месте. Какая именно шапка была у мужчины, не сообщается. За это нарушение физические лица могут быть наказаны штрафом в размере до 350 евро.

Представитель Госполиции Элина Приедите сообщила Delfi, что в целом мероприятие прошло спокойно, никаких инцидентов зафиксировано не было.

1 мая в Латвии — официальный праздничный день, когда отмечается День труда и День созыва конституционного собрания Латвийской республики.