В Риге отремонтирован мост через Карля Улманя гатве

Завершились работы по обновлению моста через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес, которые были начаты в августе прошлого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе ремонтных работ были устранены дефекты несущих железобетонных конструкций — опор и балок, а также других конструкций.

Также были устранены повреждения лестницы и дренажной системы.

Ремонтные работы выполнило предприятие Rīgas tilti, стоимость обновления моста составила около одного миллиона евро.