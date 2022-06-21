В Риге отремонтирован мост через Карля Улманя гатве
Foto: DELFI

Завершились работы по обновлению моста через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес, которые были начаты в августе прошлого года.

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В ходе ремонтных работ были устранены дефекты несущих железобетонных конструкций — опор и балок, а также других конструкций.

Также были устранены повреждения лестницы и дренажной системы.

Ремонтные работы выполнило предприятие Rīgas tilti, стоимость обновления моста составила около одного миллиона евро.

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