В Риге отремонтирован мост через Карля Улманя гатве

Завершились работы по обновлению моста через Карля Улманя гатве на улице Юркалнес, которые были начаты в августе прошлого года.
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В ходе ремонтных работ были устранены дефекты несущих железобетонных конструкций — опор и балок, а также других конструкций.
Также были устранены повреждения лестницы и дренажной системы.
Ремонтные работы выполнило предприятие Rīgas tilti, стоимость обновления моста составила около одного миллиона евро.
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