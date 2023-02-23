В Риге ожидаются существенные изменения порядка уличной торговли и размещения террас

В этом году Рижская дума планирует пересмотреть пошлины, связанные с уличной торговлей и предоставлением услуг общественного питания в общественных местах. Изменения будут применяться не только к торговцам алкголем и уличным террасам кафе, но и торговле мороженым в общественных местах.

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В четверг члены Комитета по финансам и администрированию Рижской думы определились с изменениями, оговаривающими торговлю в общественных местах в столице. Решение в комитете было принято единогласно, окончательный вердикт будет вынесен на заседании Рижской думы.

В оценке прошлогоднего опыта, которая и побудила внести поправки в регулирование, упоминается "сокращение деятельность мест торговли мороженым, что производители мороженого объясняют изменившимся принципом расчета пошлины самоуправления, который существенно повысил пошлину самоуправления"

В Рижской думе также считают необходимым установить пошлину на уличную торговлю краткосрочного характера, связанную с вином, произведенным в малых объемах на производстве алкогольных напитков, ферментированными напитками, а также остальными алкогольными

К тому же ставка пошли на одни и те же группы товаров уравнена в трех торговых категориях: уличная торговля краткосрочного характера, уличная торговля во время мероприятия и уличная торговля Такое решение в самоуправлении объясняют тем, что "упомянутые типы уличной торговли между собой мало отличаются".

В связи с изменением принципов устройства мест уличной торговли, в том числе открытых террас, и выявлением различий между ними, самоуправление приняло решение обновить действующие правила, адаптировав их к этим изменениям.

Будут различаться два типа террас: стационарные террасы, которые сложнее перемещать, для которых, как и прежде, дневная ставка будет зависеть от арендуемой площади и расположения в городе, и более легко перемещаемые террасы, состоящие в основном из столов и стульев. .

Для второй категории будет применяться постоянная ставка дневной платы, независимо от арендуемой площади. Это также позволит предпринимателям свободно варьировать количество столов.

Для снижения административной нагрузки планируется установить минимальный период оплаты сбора в осенне-зимний период с учетом снижения посещаемости уличных кафе. Поэтому на этот период планируется снизить ставку пошлины самоуправления.

Рижская дума признает и то, что действующее зонирование города, от которого зависит размер пошлины, также не отражает реальной ситуации с точки зрения летних кафе. Ожидается, что нынешние четыре зоны будут заменены тремя.

В первую зону войдут Старая Рига и Вецаки, во вторую — Центр, Авоты, Кипсала, Агенскалнс, Браса, Гризинькалнс, Петерсала-Андрейсала, Скансте, Тейка, Межапарк и острова. В третью зону войдут остальные районы Риги. В первой зоне ставки пошлины будут самыми высокими, в третьей — самыми низкими.

Например, дневной ставка (плата) для легко перемещаемого летнего кафе, состоящего только из столов и стульев, в первой зоне в весенне-летний сезон составит 4 евро, во второй — 2 евро, а в третьей — 1 евро. В осенний и зимний сезон ставки составят соответственно — 2 евро, 1 евро и 0,50 евро соответственно.

Также, прислушавшись к жалобам предпринимателей, Рижская дума предоставит 50% скидку в случае длительного ремонта улицы, так как это существенно повлияет на работу летних кафе.

Самоуправление надеется, что порядок определения размера платы за уличную торговлю станет проще и понятнее, а у предпринимателей появится ​​возможность варьировать площадь уличного кафе в зависимости от условий.

Предполагается, что снизится и административная нагрузка. В то же время есть риск, что потенциально уменьшатся и доходы самоуправления.