В Риге перед посольством РФ появился подбитый ВСУ российский танк
Foto: Aizsardzības ministrija

С 24 февраля по 26 марта уничтоженный Вооруженными силами Украины (ВСУ) российский танк Т-72Б можно будет увидеть в парке Кронвалда перед посольством России в Латвии. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве обороны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Танк был уничтожен украинскими военными в районе Бучи 31 марта 2022 года в ходе боя. ВСУ удалось обезвредить танк с помощью кумулятивного заряда, поразившего боеукладку танка, что вызвало взрыв и сильный пожар.

Сегодня, 24 февраля, в 11.00 откроется экспозиция подбитого танка российской армии, которую посетят министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и другие приглашенные гости. Мероприятие будет публичным, доступным для всех желающих.

Танк является экспонатом Национального военно-исторического музея Украины, экспозицию которого заказал Латвийский военный музей. Минобороны выражает благодарность Министерству обороны и Вооруженным силам Украины, а также Национальному военно-историческому музею за возможность показать экспонат в Латвии.

24 февраля, исполняется год, как Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, которое является продолжением попыток государства-агрессора подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (6) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Жизнь – это не только работа: как быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Найди время, чтобы побыть с важными для себя людьми