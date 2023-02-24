В Риге перед посольством РФ появился подбитый ВСУ российский танк

С 24 февраля по 26 марта уничтоженный Вооруженными силами Украины (ВСУ) российский танк Т-72Б можно будет увидеть в парке Кронвалда перед посольством России в Латвии. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве обороны.

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Танк был уничтожен украинскими военными в районе Бучи 31 марта 2022 года в ходе боя. ВСУ удалось обезвредить танк с помощью кумулятивного заряда, поразившего боеукладку танка, что вызвало взрыв и сильный пожар.

Сегодня, 24 февраля, в 11.00 откроется экспозиция подбитого танка российской армии, которую посетят министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко и другие приглашенные гости. Мероприятие будет публичным, доступным для всех желающих.

Танк является экспонатом Национального военно-исторического музея Украины, экспозицию которого заказал Латвийский военный музей. Минобороны выражает благодарность Министерству обороны и Вооруженным силам Украины, а также Национальному военно-историческому музею за возможность показать экспонат в Латвии.

24 февраля, исполняется год, как Россия начала агрессивное полномасштабное вторжение в Украину, которое является продолжением попыток государства-агрессора подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины с 2014 года.