В Риге переименован Московский сад: парку вернули историческое название

Сегодня, 18 мая, Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк.

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Несколько обществ предложили сменить название парка. Самоуправление обратилось за помощью с возможным переименованием места в Центр государственного языка и Министерство иностранных дел, которые поддержали законопроект. Вопрос был рассмотрен и в Совете памятников Рижской думы, который также поддержал эту идею.

Московский сад — парк в Риге, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву. На его территории находится спортивный манеж. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и сначала был известен как Латгальский сад. С началом советской оккупации парк был переименован, как и улица Латгалес — она сменила название на улицу Маскавас.

В связи с развязанной Россией войной против Украины во многих латвийских самоуправлениях принимаются решения об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.