В Риге планируется открыть 14 крупных центров вакцинации, в регионах — еще девять
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В спортивных, культурных и образовательных учреждениях Риги планируется открыть 14 крупных центров вакцинации от Covid-19, сообщил сегодня на заседании правительства координатор бюро вакцинации Эдгар Лабсвирс.

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Два больших центра будут расположены в Рижском национальном спортивном манеже площадью 1800 квадратных метров и в Рижской государственной немецкой гимназии площадью 1200 квадратных метров.

Меньшие центры вакцинации будут расположены в 49-ой средней школе, Тейкской средней школе, Дворце культуры ВЭФ, 19-й средней школе, 89-й средней школе, Пушкинском лицее, 31-й средней школе, 88-й средней школе, Золитудской гимназии, Классической гимназии, Ильгюциемсской средней школе и 47-й средней школе.

В двух крупных центрах вакцинации будет по 100 пунктов вакцинации, которые будут обеспечивать 40 000 вакцинаций в неделю. В остальных 12 центрах будет 112 пунктов вакцинации, что позволит проводить 42 000 вакцинаций в неделю.

В свою очередь, региональные центры будут расположены в Вентспилсе, Лиепае, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Валмиере, Резекне, Екабпилсе и Даугавпилсе. В этих девяти центрах будет 105 пунктов, что позволит делать 40 500 прививок в неделю.

32 пункта вакцинации будут работать еще в восьми городах — Кулдиге, Салдусе, Тукумсе, Бауске, Сигулде, Айзкраукле, Мадоне и Гулбене. Здесь будут использоваться 8000 доз вакцины в неделю.

Крупные центры вакцинации в регионах могут начать работу с 1 апреля, сообщила руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича. Договоренность с самоуправлениями уже достигнута.

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LETA

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LETA

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Айзкраукле Вакцинация Вентспилс ВЭФ Гулбене Даугавпилс Екабпилс Резекне Салдус Тукумс Цесис
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