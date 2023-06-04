В Риге планируют создать первую школу для сениоров

Ассоциация Latvijas senioru kopienu apvienība (LSKA) приступила к реализации проекта, в рамках которого планируется создать в Риге школу для сениоров, сообщила агентству LETA заместитель председателя правления LSKA, руководитель проекта Фонда интеграции общества Лилита Калная.

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Проект предусматривает расширение сотрудничества в различных сообществах пожилых людей и их вовлечение в улучшение качества жизни. В этом году планируется начать первый учебный год "школы Сениоров" LSKA в Риге, а также создать платформу для сотрудничества с уже действующими школами для сениоров Латвии.

Работа структурного подразделения LSKA "Senioru saeima" также будет продолжена по разработке устойчивой программы защиты интересов пожилых людей. Как отметила председатель "Senioru saeima" Барба Гиргенсоне, проблемы и насущные потребности сениоров, которые были определены в прошлом году, следует вновь разработать в связи с изменениями в нормативно-правовой базе и в контексте дополнений.

Также структурное подразделение планирует продолжить работу по исследованию и обобщению проблем, затрагивающих интересы пожилых людей, включая старение общества, насилие, а также "эйджизм" (дискриминация по возрасту).

Ожидается, что проект создания первой в Риге "школы Сениоров" будет реализован до 31 октября 2024 года. Фонд интеграции общества выделил на реализацию проекта 62 040 евро.

По прогнозам LSKA, к 2050 году почти половина населения Латвии будет старше 55 лет, поэтому с каждым годом будет возрастать важность социализации пожилых людей, включения в рынок труда, решения проблем со здоровьем и других вопросов. По данным исследования "Евростата", к 2050 году число пожилых людей старше 65 лет в ЕС увеличится примерно на 39 млн человек.