В Риге планируют ввести новые льготы по уплате налога на недвижимость

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы одобрил порядок присвоения льгот при уплате налога на недвижимость. Введены новые категории льготников, а также расширен список объектов недвижимости, к которым применяются скидки.

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Новый порядок еще должен быть утвержден на заседании Рижской думы, а затем одобрен Министерство защиты окружающей среды и регионального развития. Отдельные нормы вступят в силу позже — в 2023 году.

Весной этого года Рижское самоуправление создало Комиссию политику налога на недвижимостью, перед которой была поставлена задача — подготовить предложения в соответствующей сфере. В итоге были разработаны новые обязывающие правила Рижской думы, которые будут в будущем регулировать порядок присвоения льгот. Правила сохраняют все действующие льготы, а также вводят новые категории льготников. Очевидно, что Рижская дума, вводя новые скидки по уплате налога, намерена стимулировать строительство новых объектов в городе, приток инвестиций и использование энергосберегающих технологий.

Новые категории льгот:

лицу за землю, на которой строится новый многоквартирный жилой дом, новый офис или новое производственное здание — 70%;

лицу за новый построенный жилой дом, который классифицируется как здание c почти нулевым потреблением энергии — 90%;

лицу за здания, построенные в рамках таких проектов, которые Латвийское агентство инвестиций и развития признала приоритетными инвестиционными проектами — 50%;

лицу, которая признано пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС или же принимало участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

лицу за недвижимость, которую для оказания услуг использует организация, у которой заключен договор о сотрудничестве с самоуправлением для оказания таких услуг жителям Риги — 90%.

Существенные изменения в сравнении с нынешним регулированием:

Расширены возможности применять льготы к пенсионерам и инвалидам, которые проживают в коммунальных квартирах;

Расширен круг объектов недвижимости, к которым могут применяться налоговые льготы, если конкретное имущество используется для достижения целей общественного блага. Также уменьшаются возможности манипуляций льготами по уплате налога на недвижимость. Одновременно меняется порядок подачи заявок на получение льгот, а также вводится система отчетности за реальное использовании конкретного имущество в год таксации;

Вводится новое предусловие для получения льгот: к 1 января года таксации налогоплательщик или его уполномоченное лицо, опекун или попечитель должен зарегистрировать официальный электронный адрес или дать согласие на коммуникацию с Управлением по налогам Рижского самоуправления по одному из указанных каналов электронной связи, который должен быть активен весь год таксации. Указанное требование не относится к нуждающимся, малоимущим, пенсионерам, инвалидам, а также пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;

Рижская дума напоминает, что отдельные категории плательщиков налога на недвижимость (малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, владельцы домов с утепленными фасадами и так далее) пользуются льготой при уплате налога на землю и здания в объеме до 90%.