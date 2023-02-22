В Риге подано 12 заявок на проведение мероприятий в связи с годовщиной начала войны России против Украины

На конец минувшей недели в Риге было подано 12 заявок на проведение мероприятий в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны, сообщили в Рижской думе.

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24 февраля на улице Независимости Украины 2, напротив посольства России, запланировано собрание-пикет "Скажи "нет!" войне России в Украине!". Заявка на это мероприятие была подана уже с начала войны и позволяет любому человеку пикетировать у российского посольства.

С 4.50 до 9.50 на улице Пилс 21 пройдет плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Его организует общество Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. С 9.30 до 11.00 Гражданский альянс Латвии проведет собрание - акцию протеста на площади Бривибас для выражения поддержки Украине.

Объединение культурных учреждений Рижского самоуправления с 11.00 до 21.00 на площади у Дома конгрессов проведет мастер-класс по изготовлению свечей.

С 15.00 до 19.00 в парке Кронвалда перед посольством России состоится заявленный частным лицом митинг, на котором планируется проявить солидарность с украинским народом во время российского вторжения и выразить осуждение российского правящего режима.

С 17.30 до 18.30 запланирован пикет объединения Austošā saule в парке Кронвалда, напротив посольства России, по случаю годовщины с начала преступной войны России против Украины.

С 18.00 до 20.00 общество поддержки Украины организует шествие UniteWithUkraine от площади Свободы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в парке Кронвалда.

В парке Кронвалда напротив посольства России разместится выставка техники российской армии, уничтоженной в боях украинскими вооруженными силами.

В субботу, 25 февраля, с 10.30 до 12.00 в парке Кронвалда напротив российского посольства пройдет акция протеста оппозиционеров Кремля против вторжения российских войск в Украину.

И в этот день с 12.00 до 21.00 состоится акция протеста "Скажи "нет!" войне России в Украине!", заявленная Обществом поддержки Украины. С 11.00 до 21.00 Объединение культурных учреждений Рижского самоуправления проведет мастер-класс по изготовлению свечей и благотворительный концерт "За свободу Украины!".