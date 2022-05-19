В Риге повышенным спросом пользуются огороды

В столице свободны всего десять участков, на которых рижане могли бы выращивать овощи. В последнее время, признает Департамент имущества Рижской думы, горожане интересуются возможностью взять в аренду участки земли под огород — и это, вероятно, связано с подорожанием жизни и тревожными ожиданиями осени, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Со списком земельных участков, которые предлагают арендовать под огороды, можно ознакомиться здесь. Свободные участки остались только в районе улицы Дзирциема около Спилве.

В эфире LTV-7 столичные огородники признали, что интерес к выращиванию своих овощей возрос из-за подорожания продуктов. Владимир, владеющей огородом уже 11 лет, заметил, что появились новые соседи.

"Вот сейчас захватило всех: сказали, что надо брать — будет голод и все такое прочее. Сказали, что будет к осени вообще картошка по 4 евро за кг. Надо сажать. Некоторые задумались", — пояснил Владимир.

Как заметили в Департаменте имущества Рижской думы, огороды в последнее время арендуют даже молодые люди — 30-, 40-летние, а также семьи с детьми.

"Я думаю, как-то поменялось вообще мышление людей. Если раньше это было как больше продовольственная программа, то сейчас как-то в связи с зеленым образом мышления. И еще, по-моему, второй фактор — эпидемия ковида, когда нельзя было никуда идти, то хоть выйти в огород — поработать", — считает Сандра Пуките, представитель Департамента имущества РД.