В Риге появился памятник жертвам советской оккупации

Возле Музея оккупации на площади Стрелниеку, 1, появился мемориал жертвам советской оккупации — он будет частью музейного комплекса.

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Как рассказал Delfi председатель правления Valsts nekustamie īpašumi Ренар Гришкевич, открытие мемориала запланировано на 14 июня, в честь 80-й годовщины депортации 15 тысяч граждан Латвии. В этот день пройдет виртуальное мероприятие "Вывезенные. Незабытые. 80 лет с депортаций 14 июня". В 11 часов дня по всей Латвии будут читать имена высланных, и одно из четырех мест будет возле мемориала — трансляцию можно будет посмотреть на сайте Национальной библиотеки.

Мемориал называется Vēstures taktīla — это можно примерно перевести как "История на ощупь". Его высота 10 метров, ширина — 18 метров, а на нем самом выбиты имена депортированных. Мемориал оборудован аудиовизуальными устройствами, которые будут издавать звуки, вибрировать и создавать разные световые эффекты.

Сейчас идут работы по перестройке внутренних помещений Музея оккупации, и они завершены на 95%. Снаружи музея высажены березы, которые символизируют латвийский пейзаж. Старое здание останется в темных тонах, символизируя прошлое, а пристройка "Дом будущего" будет светлой, символизируя настоящее. Со стороны улицы Грециниеку в ней будет стеклянная стена и стеклянная пирамида на крыше.

Перестройка музея и возведение мемориала обошлись в 10 434 869 евро.