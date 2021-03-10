В Риге появится автобусный маршрут 3А, расписание общественного транспорта снова меняется

Чтобы добиться необходимого снижения загруженности общественного транспорта до 30%, Rīgas satiksme снова меняет расписание нескольких автобусов и троллейбусов. Появится один временный маршрут.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 15 марта утром и вечером в самые загруженные часы будет увеличено количество рейсов общественного транспорта, чтобы снизить интервалы между ними и отправлять на рейсы более короткие 12-метровые автобусы. 18-метровые автобусы будут перенаправлены на другие маршруты.

Чтобы разгрузить очень загруженный автобус маршрута №3, будет создан параллельный автобусный маршрут 3А. По утрам он будет курсировать по маршруту "Даугавгива — Бульвар Бривибас", а вечером — "Памятник Свободы — Даугавгива". В нем можно будет пользоваться проездным, который действует только на одном автобусном маршруте №3.

По маршрутам автобусов №1 и 5 будут ездить длинные троллейбусы, в них тоже можно будет пользоваться проездными, приобретенными для этих автобусов.

Интервал между рейсами в рабочие дни сократится у автобусов №6, 25, 36, 44, 46, 53 и у троллейбусов №4 и 15.

Мэр Риги Мартиньш Стакис призвал правительство не устанавливать как новую норму 30%-ю наполняемость общественного транспорта, потому что у Rīgas Satiksme не хватает ресурсов. Если 15 марта правительство примет решение ограничить заполняемость общественного транспорта в 30%, Рижская дума будет вынуждена отменить льготы для определенных групп населения на проезд в общественном транспорте, заявил он в эфире передачи Латвийского телевидения Šodienas jautājums.

Он выступает и против того, чтобы пассажиры в общественный транспорт заходили только через передние двери, так как люди при этом не будут соблюдать дистанцию, к тому же в транспорте в условиях пандемии очень важно обеспечить приток свежего воздуха.