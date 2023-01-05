В Риге праздничные елки вывезут бесплатно

Работающие в Риге компании по утилизации отходов вывезут рождественские елочки бесплатно, сообщили в Рижской думе. В каждой обслуживаемой зоне установлены разные сроки.

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Например, в зонах, где работает CleanR - Московский форштадт, Кенгарагс и Пардаугава (Иманта и Болдерая) - елочки бесплатно вывезут до 31 января.

Lautus Vide, работающая в ближней Пардаугаве и Золитуде, вывезет елочки до 29 января, а Eco Baltia vide, обслуживающая центр, Саркандаугаву и Юглу - до 10 января.

Жильцов многоквартирных домов призывают поместить елочку на площадку с мусорными контейнерами или положить рядом с контейнером. Помещать елки в мусорники для бытовых отходов - запрещено. С дерева должны быть сняты все украшения.