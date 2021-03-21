В Риге приглашают помянуть жертв депортаций, посмотрев онлайн-концерты

25 марта — день траура в Латвии, когда поминают жертв депортациq 1949 года, тогда в Сибирь было вывезено более 44 тысяч жителей Латвии — всех желающих приглашают посмотреть онлайн-концерты из Домского собора и центра культуры "Малая гильдия".

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В этом году в память об этой горькой странице латвийской истории всем желающим предлагается зажечь свечу в окне, полистать семейные альбомы и посмотреть онлайн-концерты в интернете, сообщили в Рижской думе.

В четверг, 25 марта, в 19.00 из Домского собора начнется трансляция концерта оркестра "Рига" "И мир на земле". Программа создана как молитва за пострадавших в репрессиях, вспоминая события, которые касаются не только трагических страниц в истории Латвии, но и боли и страданий, пережитых другими народами.

Музыкальное и эмоциональное послание концерта дополнят рассказы историка Лелде Неймане — ведущего специалиста по собранию аудиовизуальных материалов Латвийского музея оккупации. В нем прозвучат инструментальные композиции Имантса Земзарса, Яна ван дер Роста, Джеймса Барна, Джона Меки и Сергея Рахманинова. За дирижерским пультом — Валдис Бутанс, режиссер концерта — Карлис Анитенс. Запись концерта будет доступна на странице оркестра в Facebook и YouTube неограниченное время.

В свою очередь Рижский центр культуры и народного творчества "Малая гильдия" подготовил для жителей памятный онлайн-концерт, на котором выступят коклетистка Лайма Янсоне и певица Анта Эньгеле. Заявлено, что на концерте артисты "сделают акцент на любви к Родине, создав особую, эмоционально заряженную и патриотическую атмосферу". Прямую трансляцию в 19:00 можно будет смотреть как на сайте культурного центра "Малая гильдия", так и на каналах центра в Facebook и YouTube.