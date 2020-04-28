Рижский центр парусного спорта на Кипсале сегодня, 28 апреля, примет у себя 52-метровую яхту Meteor, которая была вынуждена изменить свои планы и зайти в латвийскую столицу из-за пандемии коронавируса.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Парусная яхта Meteor была построена в 2007 году на верфи Royal Huisman. В настоящее время на ней находится команда из 13 латвийских яхтсменов. Правда, в соревнованиях яхта участвует под флагом Марокко.

С 11 по 15 марта яхта Meteor участвовала в регате суперъяхт SuperYacht Challenge Antigua. С 19 по 22 марта она должна была участвовать уже в регате St.Barths Bucket Regatta, но из-за пандемии коронавируса ее отменили.

В связи с закрытием мировых портов и запретом принимать на борт яхтсменов команда отправилась домой — в Латвию. 3 апреля яхта вышла с острова Антигуа в Карибском море и по пути в Ригу зашла к Азорским островам, чтобы заправиться.

В связи с прибытием яхты в Рижский центр парусного спорта будут предприняты все необходимые меры безопасности. О прибытии яхты проинформирована латвийская пограничная служба, которая прибудет в порт, чтобы проверить команду. Кроме того, в Рижский центр парусного спорта приедут врачи медицинского центра ARS, которые проверят всех членов команды на Covid-19. Территория причала на Кипсале будет ограждена, и доступ к яхте для других лиц будет закрыт.

Латвийская команда яхтсменов, в сотрудничестве с яхт-клубом на Даугавгриве, регулярно участвует в различных регатах по всему миру. В 2019 году команда заняла третье место в регате Loro Piana Superyacht на яхте Meteor.