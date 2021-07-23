В Риге продолжается реновация и благоустройство парка Алдара

В рижском районе Саркандаугава начаты строительные работы третьей очереди в парке Алдара, сообщила представитель Департамента городского развития Рижской думы Дайна Петерсоне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На перестройку парка Рижская дума выделила частичное финансирование в объеме 596 114 евро, общий объем необходимых на проект средств — 2,4 млн евро.

С 2020 года в парке Алдара строится новый велопарк. Также на ухоженной территории между музеем Dauderi, зданием школы и железнодорожными путями будут предусмотрены и другие возможности для активного отдыха жителей окрестностей.

Будут проложены канализационные сети и сети водоснабжения вдоль улицы Гауенас, а также сети электроснабжения, которые наконец позволят оборудовать освещение парка Алдара в темное время суток. Одновременно будет построен вход в парк со стороны улицы Гауенас, а также начато возведение ограды вокруг парка.

Территорию велопарка оборудуют элементами благоустройства и озеленят. Парк, который включает в себя и холм с имитацией развалин исторический крепости, и пруд в низине, сделают привлекательным с пейзажной точки зрения.

Первую очередь проекта планируется завершить уже осенью.

На следующем этапе выделенное финансирование позволит частично реставрировать башню, которая находится на холме, дополнить территорию искусственными развалинами, продолжить строительство ограды, проложить инженерные сети.

Когда будут выделены остальные средства, будет окончательно приведена в порядок смотровая площадка на холме, а саму возвышенность приспособят для тренировок альпинистов. Планируется установить в парке фонтан, переделать бункер в амфитеатр, оборудовать детскую площадку и зону активного отдыха. Предусматривается сохранить на территории парка старые зеленые насаждения.

В начале июля Рижская дума выделила из Рижского городского инфраструктурного фонда 1,3 млн евро на развитие четырех проектов развития — в том числе, 600 тыс евро на работы третьей очереди реставрации парка Алдара.