В Риге проходит конгресс организаций онкологических пациентов из 22 стран Европы

В пятницу, 18 марта, в Риге начинается двухдневный конгресс европейских организаций онкологических пациентов "О равенстве в борьбе с раком", в котором примут участие представители 22 стран.

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Участники конгресса будут обсуждать, как предотвратить неравенство в диагностике, лечении онкологических заболеваний и доступности новейших лекарств.

Как указала член правления организации Onkoaliаnse Ольга Валциня, впервые европейские организации онкологических пациентов в таком большом количестве объединились и сформулировали четкие требования к политикам Европы и своих стран по уменьшению неравенства в лечении рака.

Она подчеркнула, что неравное отношение в лечении онкологических заболеваний очень заметно, если сравнивать Западную и Восточную Европу, и причиной является не только недостаточное материальное обеспечение людей, но и критические проблемы в системе лечения и ухода за онкологическими пациентами.

Например, только 46% стран Центральной и Восточной Европы ввели программы скрининга на рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак, которые обеспечивают раннюю диагностику, а показатель пятилетней выживаемости после выявления рака груди в Румынии составляет 75%, в Польше — 76%, тогда как в пяти наиболее развитых странах ЕС — 86%.

В конгрессе примут участие организации онкологических пациентов из Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чехии, Финляндии, Франции, Грузии, Венгрии, Италии, Мальты, Нидерландов, Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Швеции и Армении.

К участникам конгресса обратится комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, руководитель директората общественного здравоохранения Еврокомиссии Джон Райан, основатель Европейской сети пациентов с меланомой Беттина Рилл, министры здравоохранения стран Балтии и др.

Участники конгресса подпишут открытое письмо "Рижский конгресс: 10 шагов для уменьшения неравенства в лечении рака", которое будет направлено Еврокомиссии, Европарламенту и министерствам здравоохранения стран ЕС.

В течение всего дня за конгрессом можно следить на странице Onkoalianse в фейсбуке с переводом на латышский язык, а в 13:40 состоится пресс-конференция участников конгресса.