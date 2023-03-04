Сегодня в Риге пройдет акция протеста против введения обязательной военной службы.

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Как сообщили организаторы мероприятия, неформальная организация "Rīko" запланировала в 14:00 марш протеста от памятника Свободы к Министерству обороны, а на Эспланаде участники выступят с речами.

Протестующие выступают против принудительного призыва в армию, который предусмотрен одобренным в Сейме во втором чтении законопроектом о Службе государственной обороны.

По мнению организаторов мероприятия, введение такого порядка показывает, что профессиональная армия Латвии и Земессардзе не привлекательны для молодежи. Организаторы акции протеста приводят несколько аргументов против обязательной военной службы, например, молодые люди станут покидать страну, так как им придется идти воевать, если будет приведена в действие 5-ая статья НАТО и т.д.

Протестующие требуют отменить "введение военной обязанности" и сделать Латвию страной, которую молодые люди сами захотят защищать.

Шествие запланировано от площади Бривибас по бульвару Бривибас и улице Элизабетес до Эспланады, где находится памятник Калпаксу.

Заявку на проведение мероприятия подало частное лицо. Планируется, что в нем примут участие 100 участников.

Как сообщалось, 16 февраля во втором чтении Сейм поддержал законопроект, предусматривающий введение СГО.