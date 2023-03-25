В Риге пройдут мероприятия памяти жертв политических репрессий и депортаций коммунистического режима

В субботу, 25 марта в Рижской думе и Малой гильдии состоятся концерты памяти жертв депортаций и коммунистического геноцида, сообщили в Рижской думе.

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25 марта во всех регионах и городах Латвии отмечается 74-я годовщина депортаций 1949 года. На памятных мероприятиях в самоуправлениях будут зачитаны имена депортированных. Чтение начнет в 11:00 в Домском соборе президент Эгил Левитс, в мероприятии также примут участие депутаты столичного самоуправления.

В Старой Риге от памятника Свободы до площади Стрелков пройдет организованное обществом "Объединение политически репрессированных Латвии" шествие, которое завершится в 13:00 торжественной церемонией у мемориала жертвам коммунистического режима.

В мероприятии примут участие высшие должностные лица страны, руководство Рижской думы, командование Национальных вооруженных сил и иностранные дипломаты.

В 18:00 в Рижском соборе состоится концерт "Песни тишины увезенным" в исполнении оркестра "Рига". В программе концерта произведения зарубежных и латвийских композиторов для камерных ансамблей и духовых оркестров.

Мероприятие в память о депортациях 1949 года и жертвах коммунистического геноцида состоится и в Рижском центре культуры и народного творчества "Малая гильдия" в 17:00. На концерте "Я вернусь" Анта Энгеле и Лайма Янсоне исполнят музыку Валдиса Аталса, Иманта Калниньша и других композиторов. Также прозвучат латышские народные песни. Вход на концерт свободный.

25 марта 1949 года в Сибирь было депортировано более 42 тысяч жителей Латвии.