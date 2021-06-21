В Риге пройдут мероприятия в преддверии Янова дня
Foto: LETA

В Риге продолжатся мероприятия в преддверии Янова дня, сообщило агентству LETA управление коммуникациями Рижской думы.

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По Риге продолжит ездить ретро трамвай, превращенный в музыкальную площадку. Сегодня с 13 часов до 19:16 он будет курсировать по маршруту Алдарис-Кенгарагс, а завтра с 14 часов до 20:10 - по маршруту станция Засулаукс-улица Аусекля.

В ретро трамвае будут выступать группы Sunny Groove dixie, Acumirklis, Juglas orķestris и Pārmaiņu mūzikas kvartets.

Сегодня песни с тематикой Лиго можно будет услышать и в Вецриге - с балкона Латвийского радио, а завтра - с балкона ратуши. С 20-минутными песенными программами выступит ансамбль Burdons.

22 июня концерты пройдут и на корабликах в городском канале, на участке от Латвийской национальной оперы до улицы Валдемара.

Особым событием сегодняшнего дня станут съемки видео-рассказа Saules ceļš с участием танцевального ансамбля Daiļrade.

Сегодня также состоится акция рижских культурных центров - аудиозаписи песен Янова дня в исполнении фольклорных коллективов прозвучат в культурных центрах Imanta, Iļģuciems, Mazā ģilde, Ritums, в концертном зале Ave Sol, во дворце культуры Ziemeblāzma, возле Дворца культуры ВЭФ, а также в главном здании Рижской центральной библиотеки.

Стилизованный Янов венок до 27 июня можно будет увидеть в парке дворца культуры Ziemeblāzma. На территории парка на высоте около 2,5 метра установят 10 стилизованных венков диаметром в один метр.

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LETA

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