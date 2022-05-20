В Риге пройдут учения по ликвидации последствий утечки газа
Foto: DELFI

В пятницу, 20 мая, в 10 часов на экспортной базе предприятия Latvijas propāna gāze, которое расположено в Риге, на улице Зилая, пройдут практические учения по гражданской обороне и управлению катастрофой на локальном уровне. В учениях будут участвовать и сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщили порталу Delfi в службе.

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Как пояснила представительница VUGD Илзе Даме-Бирзиня, цель учений - проверить и усовершенствовать порядок и мероприятия, которые установлены в плане гражданской обороны предприятия, проверить сотрудничество вовлеченных учреждений и предприятия, а также оценить способность должностных лиц оценивать ситуацию и принимать решения.

В ходе учений будет инсценирована ситуация, когда на рижской экспортной газозаправочной станции в процессе слива сжиженного газа лопается резиновый шланг от железнодорожной цистерны, происходит утечка газа и его возгорание. Страдает сотрудник предприятия, которому первую помощь должен будет оказать коллега. Объявляется тревога и оповещаются оперативные службы.

В практических учениях на территории предприятия примут участие представители портовой полиции Управления Рижского свободного порта, Госполиции, Госслужбы среды, Службы неотложной медицинской помощи, Рижской муниципальной полиции и предприятия Latvijas propāna gāze.

Организаторы учений призывают жителей не волноваться, если на территории предприятия будет видно движение пожарной техники и работу спасателей. Latvijas propāna gāze приносит извинения за возможное беспокойство и неудобства, вызванные движением оперативного транспорта.

Во время учений будут использоваться дымовые шашки, сообщили в VUGD.

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