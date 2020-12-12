В Риге прошла вторая акция протеста против ограничений, связанных с Covid-19 (ДОПОЛНЕНО)

В центре Риги проходит вторая акция противников ограничений, связанных с Covid-19. На площади возле Памятника Свободы собрались несколько сотен человек.

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Один из организаторов мероприятия — Алексей Росликов — почти сразу же после начала акции протеста призвал ее прекратить, чтобы не провоцировать полицейских, выполняющих свою работу. После этого часть пикетчиков стала расходиться, однако на площади остались десятки человек, пришедших с первого пикета на Набережной 11 ноября.

Позже в социальной сети Facebook Росликов написал, что организованный им митинг "разогнали, как бесправных".

"Министр МВД Сандис Гиргенс — это лицемерие и трусость! Вы с народом или только формально на нашей стороне!!!" — эмоционально отметил Росликов.

Часть протестующих в масках, однако большая часть пришла без средств индивидуальной защиты. Полиция просит собравшихся соблюдать меры эпидемиологической предосторожности и предупреждает о том, что за их нарушение придется нести ответственность.

Протестующие выступают против ограничений в области туризма, против ношения масок, есть также и те, кто требует отставки правительства.

Это мероприятие не связано с пикетом на набережной 11-го ноября. Его организует объединение "Стабильности — да!". Заявленная цель встречи — привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения. Также было заявлено, что на мероприятие в соответствии с правилами для сдерживания пандемии Covid-19 соберутся 25 человек, однако это требование было нарушено.

Как ранее в социальных сетях сообщал один из организаторов мероприятия Алексей Росликов, на акции протеста планируется требовать роспуска Кабинета министров. Кроме того, Росликов планирует требовать отмены правила о ношении масок детьми и выплачивать родителям, которые должны сидеть дома с ребенком, который занимается дистанционно, по 1000 евро с сохранением рабочего места.